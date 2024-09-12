بالصور.. لوسي تصل عزاء والدة المخرج أحمد شاهين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تصوير - هاني رجب:

حرصت الفنانة والراقصة الاستعراضية لوسي على حضور عزاء السيدة كريمان فرج والدة المخرج أحمد شاهين، والمقام بمسجد الحامدية الشاذلية.

وتستعد الأسرة لاستقبال الأقارب والأصدقاء ونجوم الفن والإعلام في العزاء المقام حاليًا بمسجد الحامدية الشاذلية.

وكان المخرج أحمد شاهين، أعلن وفاة والدته، أمس الأربعاء، بعد صراع مع المرض، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك".

وكتب "شاهين: "إنا لله وإنا إليه راجعون، مؤمنون وراضون بقضاء الله وقدره، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أمي في ذمة الله بعد صراع طويل مرير مع المرض، نسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتها ولا نقول إلا ما يرضي الله".

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