بعد "عمر أفندي".. آية سماحة تخضع لجلسة تصوير جريئة والجمهور يغازلها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة آية سماحة، متابعيها عبر السوشيال ميديا جلسة تصوير جريئة في أحدث ظهور لها بعد انتهاء عرض مسلسلها "عمر أفندي".

ونشرت سماحة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كتش كدر في الألولو".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "حاجة ١٣ خالص" ، "هو فيه حلاوة كدة" ، "القمر" ، "لذاذة" ، "أيوة يا زوزو" ، "ما شاء الله" ، "زينات دي ولا مين؟" ، "تحفة".

وعرض مؤخرا لـ آية سماحة مسلسل عمر أفندي الذي حقق نجاحا مع الجمهور، والعمل مكون من 15 حلقة.

وتدور أحداث مسلسل "عمر أفندي" حول شاب ثلاثيني يعثر على سرداب سري يعود به إلى عام 1943 ويكشف له ماض يجهله، مدفوعا بفضوله، ويختار أن يعيش حياة مزدوجة في زمانين مختلفين.

مسلسل عمر أفندي خاض بطولته أحمد حاتم، آية سماحة، رانيا يوسف، محمد رضوان، محمود حافظ، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبدالرحمن أبوغزالة.

اقرأ أيضا:

"أنا حلوة عشان وياك".. إسراء عبد الفتاح توجه رسالة للميرغني في عيد زواجهما