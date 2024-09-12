"شيرين صوت مصر".. الملحن حسن دنيا ضيف إيمان أبوطالب على "الحياة" غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تستضيف الإعلامية إيمان أبوطالب، غدا الجمعة، الملحن الكبير حسن دنيا، وذلك في حلقة جديدة من برنامجها "بالخط العريض" المذاع على شاشة تليفزيون الحياة.

وفي الحلقة الخاصة، يكشف ويحكي "دنيا" عددا من أسرار وكواليس رحلته الفنية، ولأول مرة يكشف عن كلمات وألحان أغنيته الجديدة مع ماجدة الرومي المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

ويتحدث الملحن الكبير عن أزمته مع بعض مطربي المهرجانات، وذلك بعد أزمة سرقة بعض ألحانه، ولجوءه إلى النقابة ضد المغني "مسلم".

وقال "دنيا" في حلقته مع إيمان أبوطالب: "أنا ساعات ببكي من الظلم اللي بيقع عليا.. فيه ناس كانوا بيقعدوا في المكتب أكتر من بيوتهم ومبيردوش عليا".

كما أجاب على سؤال، هل أنغام أم شيرين صوت مصر؟ معتبرا أن شيرين من الأصوات الجبارة وتستحق اللقب رغم الظروف التي تمر بها من مشكلات منذ فترة.

وتحدث أيضا عن التعاون بين الكينج محمد منير والسوبر ستار تامر حسني في دويتو غنائي قريبا.

برنامج "بالخط العريض" تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب، ويعرض الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءا على شاشة تليفزيون الحياة.

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