نسرين طافش كاجوال وتارا عماد مع "حمار".. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أسماء أبواليزيد

شاركت الفنانة أسماء أبو اليزيد، متابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا من جمهورها.

أسيل

تستمتع الفنانة أسيل بعطلتها الصيفية، حيث نشرت صورة لها وسط البحر، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت تفاعلا من الجمهور.

تارا عماد

شاركت الفنانة تارا عماد، متابعيها، صورة لها بجانب "حمار" عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.

ياسمين رئيس

نشرت الفنانة ياسمين رئيس، صورة لها وخلفها الأهرامات من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

بتول حداد

نشرت الفنانة بتول حداد، صورة جديدة لها من كواليس مسلسل "برغم القانون"، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

نسرين طافش

ظهرت الفنانة نسرين طافش بإطلالة كاجوال، إذ نشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بتوب باللون الأبيض وبنطلون جينز.

هند صبري

شاركت الفنانة هند صبري، متابعيها، صورة جديدة لها ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة مرتدية بدلة باللون الأصفر، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

نورهان

شاركت الفنانة نورهان، صورًا جديدة لها، من حفل ختام المهرجان الدولي للمسرح التجريبي، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان طويل باللون اللبني.

تامر هجرس

شارك الفنان تامر هجرس، متابعيه، أحدث ظهور له عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، ونشر الصورة عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "صباح الخير يا أطفال".

ياسمين جمال

نشرت الفنانة ياسمين جمال، أحدث ظهور لها أثناء قضاء عطلتها الصيفية، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة.