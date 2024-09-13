بسمة داود تروج لـ"تيتا زوزو" بصور من الكواليس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

روجت الفنانة بسمة داود لمسلسل تيتا زوزو الذي انتهت من تصويره مؤخرًا، ونشرت عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، صورا من كواليس العمل، تجمعها بالنجمة إسعاد يونس والفنان محمد كيلاني والمخرجة شيرين عادل.

وظهرت بسمة في الصور بشخصية مختلفة ستقدمها للجمهور، وعلقت على الصور: استنوني في شخصية ريم بمسلسل تيتا زوزو.

ويضم مسلسل تيتا زوزو عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم: إسعاد يونس، بسمة داود، محمد كيلاني، مصطفى غريب، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عبدالعزيز وإخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

وفي سياق آخر، حققت بسمة داود نجاحًا كبيرًا بشخصية نهلة في مسلسل (الوصفة السحرية)، وضم العمل عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم: شيري عادل، إسلام جمال، عمر الشناوي، كارولين عزمي، هيدي كرم، لقاء سويدان، سلوى محمد علي، رانيا منصور، محمد أبو داوود، عماد رشاد، سلوى عثمان، والعمل من تأليف مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وفكرة مي سعيد، وإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، وسيناريو وحوار منة فوزي وإيرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيري سالم.