شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رئيس موظفة في بنك خلال أحداث مسلسل رقم سرى والان مع تفاصيل الخبر

تجسد الفنانة ياسمين رئيس شخصية موظفة فى بنك خلال أحداث مسلسل رقم سرى الذى تواصل تصويره حالياً للعرض على شاشات المتحدة خلال الفترة المقبلة ضمن أعمال موسم الأوف سيزون، ويعد رقم سرى الجزء الثانى من مسلسل صوت وصورة، الذى قامت ببطولته الفنانة حنان مطاوع وتم عرضه في شهر أكتوبر من العام الماضى.

مسلسل رقم سرى بطولة ياسمين رئيس، صدقى صخر، عمرو وهبة، أحمد الرافعى، رانيا منصور، رامى الطمبارى، مصطفى عمر، أحمد شاهين، شروق إبراهيم، عبد الرحمن كمال، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب "توبة" ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، ومقرر عرضه قريباً على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وبدأت ياسمين رئيس هذا الأسبوع، تصوير مشاهدها فى فيلم "الهنا اللي أنا فيه" الى تشارك فى بطولته إلى جانب كريم محمود عبدالعزيز، ودينا الشربيني، ويشارك في بطولته: مريم الجندي، وحاتم صلاح وآخرون، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، وإنتاج زيد الكردى وأحمد بدوىىجابى خورى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى لايت كوميدى.

وفى سياق آخر قاربت ياسمين رئيس على الانتهاء من تصوير الجزء الثاني لمسلسل "جودر – ألف ليلة وليلة" المكون من 15 حلقة والذي يتبقى فيه أسبوع تصوير ويتم الانتهاء من العمل بالكامل تمهيداً لعرضه في رمضان 2025، وذلك بعدما تم عرض الجزء الأول من 15 حلقة أيضاً في رمضان الماضى وتحقيقه نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى والنقدى.

مسلسل جودر - ألف وليلة وليلة بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.