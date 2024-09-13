شكرا لقرائتكم خبر عن حنان ماضى تشدو لجمهور ساقية الصاوى بباقة من أجمل أغانيها والان مع تفاصيل الخبر

أحيت الفنانة حنان ماضى حفلاً غنائياً كامل العدد، أمس الخميس، بساقية الصاوى، وحققت نجاحاً كبيراً، بعد انقطاع عدة سنوات عن ساقية الصاوى، حيث كانت حفلاتها مقتصرة على دار الأوبرا المصرية فقط.

شدت الفنانة حنان ماضى بباقة من أجمل أغانيها وسط تفاعل وغناء الجمهور بساقية الصاوي، الذي أصر على الحضور رغم حرارة الجو، وقدمت حنان ماضي خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة بالإضافة إلى غنائها مجموعة من التترات والتى اشتهرت بها فى فترة التسعينات، ومنها "شباك قديم، شدى الضفاير، ليلة عشق، عدى الهوا، امتى الكلام يبتدى،عصفور، البحر بيخطفني، وانت بعيد، كان وكان، اللقاء الثانى، المال والبنون، وقصة الأمس"، فضلا عن التتر الشهير "البحار مندي"، وأغنية بمسلسل "أبو العروسة".

وقال الموسيقار د. رامي مصطفى مدير فرقتها الموسيقية: "ما شاهدناه من تفاعل الجمهور مع أغاني الفنانة الجميلة حنان ماضي بساقية الصاوي، لا يقل عن أي مهرجانات أو حفلات كبيرة نشارك بها، ومهما قلت مش هاقدر أوصف جمال الحفلة وحلاوتها وإحساسي بالسعادة للمشاركة بها، وأتمنى تكرارها كثيرا".

يذكر أن حنان ماضى قدمت مؤخرا حفلاً غنائيًّا ضمن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفى على مسرح أوبرا دمنهور، وحققت أيضا نجاحا كبيرا كالمعتاد.