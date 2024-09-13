عمرو مصطفى يعيد تسجيل أغنية شيرين.. “بصوت مصري جديد”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ الملحن عمرو مصطفى الفنانة شيرين عبد الوهاب بقرار صادم يخصّ أشهر أغانيها “مشربتش من نيلها”، التي غنّتها منذ عشرين عاماً، حيث أعلن أنه سيعيد توزيعها وستُقدّم بصوت مصري جديد.

وكتب عمرو مصطفى منشوراً عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قال فيه: “الأصوات المصرية الجميلة عايزكم تحفظوا أغنية “مشربتش من نيلها” لأننا بنعيد توزيعها الآن، كلمات الشاعرة الكبيرة نور عبدالله وألحاني، غنّوها وارسلوا لي أصواتكم عبر “إنستغرام” علشان تنزل قريب بصوت مصري جديد”.

من ناحية أخرى، كانت شيرين قد دشّنت الأيام الماضية حسابات جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحذّرت جمهورها من التعامل مع أي محتوى يُنشر عبر حساباتها الرسمية القديمة في مواقع التواصل الاجتماعي أو قناتها القديمة في “يوتيوب”، موضحةً أن الحسابات والقناة القديمة خرجت عن سيطرتها، وأن هناك نزاعاً قضائياً قائماً حولها.

كما دعت شيرين جمهورها إلى عدم تصديق أي محتوى يُنشر من خلال هذه الحسابات، مؤكدةً أنها لم تعُد تمتلك السيطرة عليها، وأن هناك مَن يستغلّ اسمها ونشاطها الفني، مشيرةً إلى أنها أطلقت حالياً منصات جديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأنشأت شيرين عبد الوهاب صفحتها على “فيسبوك” في محاولة لنشر أغنياتها الجديدة بعيداً من “يوتيوب”، بعد حذف كل أغانيها الجديدة منه بسبب النزاع بينها وبين شركة “روتانا”.