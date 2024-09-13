بعد تكريمها في “ميدفست- مصر”.. صبا مبارك تتحدث عن صعوبة التمثيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أُقيم مساء أمس (الخميس) 12 أيلول (سبتمبر)، حفل افتتاح النسخة السادسة من “مهرجان ملتقى ميدفست- مصر”، وحرص على حضور الحفل عدد كبير من نجوم وصنّاع الفن، بينهم: صبا مبارك، هنا شيحة، عمر الشناوي، يارا جبران، والمخرجون: أمير رمسيس، نادين خان، أمجد أبو العلا، كريمة منصور، مريم أبو عوف، كريستوفر صابر، مروان عمارة، والموسيقار نبيل علي ماهر، والناقدان الفنيان أحمد شوقي وأندرو محسن، والمنتج صفي الدين محمود، والسيناريست محمد هشام عبيه، إضافة إلى شخصيات بارزة في المجتمع.

وكرّمت إدارة المهرجان الفنانة صبا مبارك، والتي سبق صعودها إلى المسرح عرض فيديو لمجموعة من أصدقائها المقرّبين وأسرتها وصنّاع الفن، الذين قدّموا لها التهنئة على التكريم، مؤكدين أنها تستحقه ومُثنين على موهبتها وعطائها.

وقالت صبا في كلمة ألقتها بالمناسبة: “شكراً ميدفست، شكراً مينا وخالد على التكريم، تكريم من هذا النوع عندما يأتي بعد لحظة أنت غير واثق ماذا تفعل، لأن التمثيل شيء صعب جداً، فأحيانا ننتظر شهوراً وسنوات لنرى نتاج عملنا، أقول تكريم مثل هذا يجعلك تشعر على الأقل أنك تفعل شيئاً صحيحاً، شكراً لمن يثقون بي ويمنحوني الأدوار، وأريد أن أشكر عائلتي”. وأضافت: “أحب أن أكون ممثلة وألعب أدواراً أفضل من التي قدّمتها”.

كما أشارت صبا مبارك الى أن مرور الإنسان بالفشل يدفعه للتعلّم والبحث عن النجاح، قائلةً: “لأن الفشل جزء من هذه الرحلة، ويجعلك تعرف كيف تعيد تشكيل ما كُسر وتبني طبقات”… وظهرت النجمة هنا شيحة على المسرح وفاجأت صديقتها صبا بمنحها التكريم، حيث قالت: “التمثيل لعبة أهم حاجة فيها تكون مصدّق وتحب ما تقوم به، عندما تحب سيصدّقك الجميع، وأنتِ يا صبا عملتِ المعادلة ببساطة”، وأهدت صبا مبارك الجائزة الى الشعب الفلسطيني المناضل.