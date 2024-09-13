أحمد حاتم يفجّر مفاجأة عن مسلسل “عمر أفندي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقاء أبطال مسلسل “عمر أفندي” في برنامج “معكم” الذي تقدّمه الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة ONE، كشف الفنان أحمد حاتم مفاجأة عن المسلسل الذي عُرض أخيراً، مؤكداً أنه كان في البداية فيلماً سينمائياً يحمل عنواناً آخر.

وقال حاتم: “”عمر أفندي” قبل ما يبقى مسلسل كان فيلم عندي من زمان اسمه “السرداب”، ولم يحصل لظروف معينة واختفيت شوية، وبعد فترة كلّمني المخرج عبد الرحمن أبو غزالة عن مسلسل ولقيته نفس الفيلم اللي كنت بحضّرله”.

مسلسل “عمر أفندي” هو بطولة: أحمد حاتم، رانيا يوسف، آية سماحة، مصطفى أبو سريع، محمد رضوان، ميمي جمال، محمود حافظ، ميران عبد الوارث، إسماعيل فرغلي…، ومن تأليف مصطفى حمدي وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وتدور أحداثه حول “علي التهامي”، يجسّده أحمد حاتم، المتزوّج من فتاة ثرية يعمل في شركة والدها، وبسبب هذه الزيجة يتشاجر مع والده لأنه كان يرفض زواجه في الأساس، ويموت والد “علي” فيذهب الأخير لبيع المنزل الذي كان يعيش فيه والده ويكتشف سرداباً يعبُر به الزمن ويعود الى حقبة الأربعينيات.

من ناحية أخرى، يُعرض لأحمد حاتم في دور السينما حالياً أحدث أفلامه “عاشق”، ويشاركه في بطولته: أسماء أبو اليزيد، محسن محيي الدين، سامي مغاوري، وهنا الزاهد كضيفة شرف… وهو من تأليف محمود زهران وإخراج عمرو صلاح.