"جدع وابن بلد".. موقف لـ أحمد السقا مع أبطال مسلسل "عمر أفندي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حلَّ نجوم وأبطال مسلسل عمر أفندي، ضيوفًا ببرنامج "معكم" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، والمذاع على فضائية "ON".

وكشف الفنان أحمد حاتم عن محادثة تليفونية دارت بينه وبين النجم أحمد السقا، أثناء عرض مسلسل "عمر أفندي".

وقال "حاتم": "من أجمل المفاجآت اللي حصلت لي اهتمام أحمد السقا بـ متابعة مسلسل عمر افندي، بيكلمني من أول حلقة لآخر حلقة كل يوم، أنا بشكره على تفاعله وحماسه، حقيقي كلامه كان بيبسطني.. طلع جدع جدًا وابن بلد فعلا".

ومن جانبها، ذكرت الفنانة آية سماحة، تفاصيل حديث تليفوني دار بينه وبين السقا، وقالت: "أنا عمري ما اتكلمت مع أحمد السقا لكن لما كلمني اترعبت، لأنه شبه بابا أوي لو شوفته في الحقيقة ممكن أنهار، ولقيته في المكاملة يباركلي على المسلسل بيقولي كلام حلو، مكالمته كانت فارقة أوي بالنسبالي".

وعرض مؤخرا لـ آية سماحة مسلسل عمر أفندي الذي حقق نجاحا مع الجمهور، والعمل مكون من 15 حلقة.

مسلسل عمر أفندي خاض بطولته أحمد حاتم، آية سماحة، رانيا يوسف، محمد رضوان، محمود حافظ، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبدالرحمن أبوغزالة.

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