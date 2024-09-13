بحضور عائلتها.. مايان السيد ترقص مع شقيقتها في حفل تخرجها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة مايان السيد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا من تواجدها في حفل تخرج شقيقتها بحضور عائلتها.

ونشرت مايان، الصور، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وحملت تعليق: "عائلتي.. فخورة بأختي".

وكانت آخر مشاركات مايان السيد بمسلسل "إمبراطورية م" بطولة الفنان خالد النبوي وعرض بموسم دراما رمضان 2024.

يذكر أن مايان السيد تعاقدت مؤخرًا على المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "هيبتا"، كما تشارك في بطولة فيلم "قصر الباشا" الذي يخوض بطولته حسين فهمي، أحمد حاتم، صدقي صخر، نبيل عيسي، حمزة العيلي، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج محمد بكير.

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