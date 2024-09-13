"قبلة وحضن"..نادين نسيب نجيم ترقص مع خطيبها في عيد ميلاده (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم، متابعيها عبر السوشيال ميديا صورا وفيديو من احتفالها بعيد ميلاد خطيبها ناريغ ناربيكيان وسط حضور عدد من الأصدقاء والمقربين.

ونشرت نادين، الصور والفيديو عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، والتي رصدت مراسم الاحتفال وظهور الفنانة ترقص وتقبل وتحتضن خطيبها أمام الحضور.

وأعاد برنامج et بالعربي، نشر فيديو نادين نجيم وهي ترقص مع خطيبها عبر الحساب الرسمي للبرنامج على إنستجرام.

وكانت نادين نجيم، قالت في تصريحات سابقة نهاية يناير الماضي، إنها تستعد للزواج قريبا، مؤكدة أنها اختارت فصل الصيف للاحتفال بالزفاف.

وتابعت "نادين" في حوارها مع كاميرا حفل joy awards بالمملكة العربية السعودية عبر قناة MBC1: "قريبا الزواج، عن جد ما حددنا بس الموضوع قرب، أكيد في الصيف لكن مش عارفين أوله أم نصفه أو أخره، بنفكر إننا نعمل شيء بلبنان وشيء برة".

يذكر أن آخر أعمال نادين نسيب نجيم مسلسل 2024، والعمل من بطولة محمد الأحمد، كارمن لبس، من كتابة بلال شحادات وإخراج فيليب أسمر.

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