شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج عروض أسبوع أفلام جوته فى القاهرة والإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن معهد جوته عن عودة أسبوع الأفلام فى الفترة من 17 إلى 23 سبتمبر الجارى، فى مقر المعهد بالقاهرة ما بين الدقى ووسط البلد، وفى الإسكندرية فى الفترة من 19 إلى 24 سبتمبر فى مقر المعهد بشارع البطالسة ومركز الجزويت الثقافى.

ويقدم أسبوع أفلام جوته هذا العام برنامجا متنوعا من خلال مجموعة من الأفلام الطويلة، الروائية والوثائقية، والأفلام القصيرة من ألمانيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يتضمن برنامج الأفلام الألمانية ثمانية أفلام طويلة وخمسة أفلام قصيرة أنتجت خلال العامين الماضيين، تم تزويدها بالترجمة العربية، ومعظمهما يعرض للمرة الأولى في مصر.

ويشارك في أسبوع الأفلام لهذا العام الفيلم الروائي الطويل (سبعة فصول شتاءات في طهران) للمخرجة شتيفي نيدرزول، وقد حصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم ألماني لعام 2024 كأفضل مونتاج، والذي يحكي قصة ريحانة جباري التي أعدمت في سن الـ26 عامًا، بعد أن أمضت سبع سنوات في السجن في إيران بسبب دفاعها عن نفسها ضد رجل حاول اغتصابها.

ومن الأفلام الألمانية الطويلة فيلم (سماء حمراء) للمخرج الألماني الكبير كريستيان بيتزولد، والحائز على جائزة لجنة التحكيم الكبرى في مهرجان برلين السينمائي الدولي لعام 2023، وجائزة النقاد لأفضل فيلم أجنبي في مهرجان سان باولو 2023، وتدور أحداثه حول أربعة أصدقاء يقضون الصيف في منزل أحدهم على بحر البلطيق، وثلاثة منهم في أفضل حالاتهم المزاجية، أما رابعهم ليون، فهو يشعر بالقلق والإحباط نحو الرواية التي يحاول كتابتها، حبه "لنادية" الذي لا يستطيع الاعتراف به، وشعوره الدائم بالوحدة رغم كل محاولاته للانتماء، يحكي بيتزولد قصة عن التأمل الذاتي وعلم النفس الجماعي إلى أن تبدأ الغابة من حولهم في الاحتراق.

كما يتضمن أسبوع الأفلام فيلم (متى ستعود الأمور في النهاية إلى ما كانت عليه في السابق؟) المستوحاة من رواية أدبية من إخراج سونيا هايس، والذي تم ترشيحه لجائزة أفضل فيلم ألماني روائي طويل وأفضل إخراج، وشارك في مهرجان برلين السينمائي الدولي لعام 2023، ومهرجان وارسو السينمائي الدولي لعام 2023، ويحكي قصة الطفل (خواكيم) الذي يقضي طفولته ومراهقته في مصحة نفسية، حيث يعمل والده مديرًا للمصحة، ومن المقرر أن تقدم مخرجة الفيلم سونيا هايس ورشتين عمل في كل من القاهرة والإسكندرية عن تحويل الأعمال الأدبية إلى أعمال سينمائية، بالإضافة إلى مناقشتين مفتوحتين مع الجمهور بعد عرض فيلمها في القاهرة والإسكندرية تواليًا.



ومن بين الأفلام الروائية الألمانية الطويلة المشاركة في المهرجان فيلم (شهيد) للمخرجة نرجس كالهور، والفائز بجائزة الاتحاد الدولي لدور السينما الفنية والتجريبية في مهرجان برلين السينمائي الدولي 2024، وفيلم (نظرية كل شئ) للمخرج تيم كروجر، والحائز على جائزة أفضل فيلم ألماني كتصوير سينمائي لعام 2024، وفيلم (ايلاها) للمخرجة ميلنا أبويان والذي تم ترشيحه لجائزة أفضل فيلم ألماني لعام 2024، وشارك في مهرجان سيدني السينمائي لعام 2023، وفيلم (الجنة يمكن أن تنتظر – نحن نعيش الآن) للمخرج سفين هلفار، الفائز بجائزة الجمهور في مهرجان هامبورج السينمائي 2023، وشارك في مهرجان ميونيخ الدولي للأفلام الوثائقية، وفيلم (فرانكي فايف ستار) من إخراج برجيت مولر، والذي شارك في مهرجان ماكس أوفولز برايز السينمائي 2023، ومهرجان بريمن السينمائي 2023، ومهرجان الهند السينمائي الدولي.

أما برنامج الأفلام الألمانية القصيرة Short Export فيحتوي على مجموعة متنوعة من الأفلام، وهي (الانتظار، والازدهار، انه مجرد كل، والليلة الصامتة، وقصص عاطفية، والإزالة).

وفيما يتعلق ببرنامج الأفلام العربية فيضم سبعة أفلام طويلة، وستة أفلام قصيرة من مصر، ولبنان، وفلسطين، والسودان، واليمن، ويحمل عنوان (من العائلة...للوطن) حيث يسلط الضوء على موضوعات الأرشيف والذاكرة التي لعبت دورا محوريا في صناعة الأفلام العربية في العاميين الماضيين.

ويتضمن برنامج الأفلام العربية فيلم روائي وهو الفيلم السوداني (وداعا جوليا) للمخرج "محمد كردفاني" والذي تدور أحداثه في الخرطوم قبيل انفصال الجنوب، حيث تتسبب منى، المرأة الشمالية التي تعيش مع زوجها أكرم، بمقتل رجل جنوبي، ثم تقوم بتعيين زوجته جوليا التي تبحث عنه كخادمة في منزلها ومساعدتها ً سعيا للتطهر من احساس بالذنب، وقد بدأ الفيلم مسيرته بالعرض العالمى الأول له بـمهرجان كان السينمائى ضمن قسم نظرة ما، حيث فاز بجائزة الحرية، ثم انطلق بعدها فى مسيرة طويلة حصد خلالها أكثر من 25 جائزة دولية، منها 7 جوائز جمهور.

كما يتضمن البرنامج ستة أفلام وثائقية وهي: الفيلم الفلسطيني (باي باي طبرية) من إخراج "لينا سويلم" وهو الفيلم الفائز بجائزة جريرسون في مسابقة الأفلام الوثائقية في مهرجان لندن السينمائي، وجائزة لجنة التحكيم في مهرجان مراكش السينمائي، كما حصل على جائزة في فئة ما بعد الإنتاج للمشاريع الأردنية في أيام عمان لصناع الأفلام 2022.

ويحكي قصة هيام عباس التي غادرت في أوائل العشرينيات من عمرها قريتها الفلسطينية حيث ترعرعت لتحقق حلمها بالعمل كممثلة في اوروبا، تاركةً خلفها والدتها وجدتها وشقيقاتها السبع، بعد مرور ثلاثين عاماً، تعود ابنتها المخرجة لينا سويلم معها إلى القرية لتسائل والدتها للمرة الأولى عن الخيارات الجريئة التي اتخذتها وعن منفاها المختار، ليوثق الفيلم حياة أربعة أجيال من النساء الفلسطينية اللواتي يحافظن على قصتهن وإرثهن من خلال الروابط المتينة التي تجمعهن، رغم المنفى والحرمان والأسى.

كما يتضمن البرنامج فيلما فلسطينيا آخر بعنوان (الحياة حلوة) من إخراج محمد جبالي، ويحكي قصة كفاح المخرج من أجل حقوقه كفلسطيني وصانع أفلام، عندما حوصر في النرويج بسبب ظروف خارجة عن إرادته. ومن خلال أرشيفه الشخصي ومكالمات الفيديو، يشاركنا حبه وشوقه لبلده وأصدقائه وعائلته بينما يحاول أن يصنع لنفسه حياة جديدة في القطب الشمالي، ومن مصر يشارك فيلمان هما (رسائل الشيخ دراز) لمخرجته "ماجي مرجان".

وهو الفيلم الحاصل على جائزتي لجنة التحكيم وجائزة الاتحاد الأوروبي في مهرجان أسوان لأفلام المرأة، وفيلم (سمر قبل آخر صورة) من إخراج آية الله يوسف الذي شارك في عدة مهرجانات دولية، منها مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، ومهرجان Encounters السينمائي الدولي في جنوب إفريقيا، وسيشارك قريبًا في عدد من المهرجانات العربية منها مهرجان القدس للسينما العربية.

ومن اليمن يشارك فيلم (المرهقون) كما يشارك من ليبيا فيلم (دونقا) للمخرج "مهند لامين"، .. أما برنامج الأفلام العربية القصيرة فيضم خمسة أفلام مصرية وهي (آخر يوم) من إخراج "محمود إبراهيم" و(سينما مسرة) من إخراج "ستيفاني أمين" و(أنظار) إخراج "حبيبة الفقي" و (أحمد يذهب إلى الحديقة) إخراج "أحمد نبيل" و (مشروع تخرج عن القاهرة) إخراج "محمود خواجة" كما يضم البرنامج فيلم لبناني هو (بتتذكري) من إخراج "داليا نمليش".

وإلى جانب برنامج الأفلام، يناقش المعرض المصاحب لأسبوع الأفلام موضوع الذاكرة والأرشيف تحت عنوان "ذاكرة ممتدة:عن الأرشيف المضاد" من تنسيق "مدرار للفن المعاصر"، والذي سيقدم استكشافاً لمفهوم الأرشفة من خلال مجموعة مختارة لأعمال عشرة مستمدة من أرشيف مدرار الذي يمتد لأكثر من عقد من الزمن. يتحدى المعرض الفهم التقليدي للأرشيف، ويقترح بدلاً من ذلك "أرشيفاً مضاداً" يتفاعل مع الطبيعة المتغيرة والمتطورة للذاكرة والمعرفة والزمن، يُفتتح المعرض يوم 17 سبتمبر السابعة مساءً، ويستمر حتى يوم 8 أكتوبر 2024 في جاليري تخشينة²، ولاونج تخشينة 5 في مقر معهد جوته القاهرة في وسط البلد.