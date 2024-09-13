شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سلامة يشكر يسرى نصر الله على مشاركته بتجربة كاستنج والان مع تفاصيل الخبر

قدم المخرج عمرو سلامة الشكر للمخرج يسرى نصر الله على مشاركته بتجربة كاستنج الذى يعمل على اكتشاف المواهب التمثيلية ويشهد مشاركة متميزة من متسابقين من دول عربية ومحافظات مصرية، حيث كتب على حسابه الخاص بموقع فيس بوك "بشكر أستاذى يسرى نصر الله على تشريفه لينا فى تجربة كاستنج".

وكان قد أحرج المخرج يسرى نصر الله متسابقة فى برنامج "كاستنج" الذى يذاع عبر قناة dmc، عندما طرحت عليه أحد الأسئلة ليجيب عليها: "لازم تتطورى.. إنتى سفنجة فى البيئات بتاعتك.. وأنا خريج مدارس ألمانى، ولحد ثانوية عامة ما كنتش بتكلم غير ألمانى.. وعملت فيلم فى روض الفرج وكتبت.. فعملت ده إزاى؟".



عمرو سلامة يشكر المخرج يسرى نصر الله

ويعد برنامج "كاستنج" مشروع الشركة المتحدة لاكتشاف المواهب التمثيلية ويشهد مشاركة متميزة من متسابقين من دول عربية ومحافظات مصرية.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برنامج كاستنج لاكتشاف المواهب فى مجال التمثيل، تحت إشراف المخرج عمرو سلامة، ومن المقرر أن يشارك الموهبون فى أدوار البطولة، فى مسلسل تليفزيونى من إنتاج المتحدة.

ويعد المعيار الوحيد للاختيار هو الموهبة، مما يفتح الباب أمام الجيل الجديد من النجوم الصاعدين للظهور على الشاشة الصغيرة، ويعرض البرنامج يومى الخميس والجمعة على قناة dmc فى تمام الساعة الحادية عشر مساء.