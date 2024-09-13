الليلة.. أنغام في حفل "صوت مصر" على "MBC مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت قناة MBC مصر عن نقلها في تمام العاشرة مساء اليوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر، على الهواء مباشرة حفل "صوت مصر" وتحييه النجمة الكبيرة أنغام، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ويشهد برنامج الحفل مجموعة كبيرة من أغاني أنغام القديمة والجديدة، كما يعد حفلها الأول بعد إصدارها ألبومها الجديد تيجي نسيب، ويأتي في إطار احتفالها بنجاحه.

يأتي الحفل ضمن حفلات موسم جدة برعاية الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ويُقام على مسرح عبادي الجوهر.

جدير بالذكر أن ألبوم أنغام الجديد، ضم عددا كبيرا من الأغاني والتي حققت نجاحا وتفاعلا من الجمهور، وتعاونت خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، بينهم: أمير طعيمة، أكرم حسني، إيهاب عبدالواحد، نور عبدالله. ومن بين أغانيه: تيجي نسيب، اسكت، وبقالك قلب، موافقة، كان بريء.