أسماء جلال تنشر إطلالة مختلفة.. والجمهور يغازلها (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة أسماء جلال، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة مختلفة لها ظهرت خلالها وهي تجلس على الكرسي وتمسك بيدها سماعة التليفون الأرضي.

ونشرت أسماء، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت إعجاب متابعيها .

وتفاعل مع إطلالتها الجديدة الفنانة آية سماحة وكتبت "بولبولتي". فيما كتبت ريهام عبدالغفور "عسل يا ناس". وجاءت بعض تعليقات الجمهور كالتالي: "قمر" ، "حلاوة وقمر تقفل جميع الملفات يا أسوما" ، "جمالك" ، "سكر" ، "يا رب تقعي".

يذكر أن، أسماء جلال عرض لها مؤخرا بالسينمات فيلم "ولاد رزق 3"وخاض بطولته أحمد عز، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وعلي صبحي، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، والنجم كريم عبدالعزيز، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

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