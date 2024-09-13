منة فضالي تستعين بـ"مرجيحة" أمام البحر لجلسة تصوير.. والجمهور يعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة أنيقة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مستعينة خلالها بـ"مرجيحة" أمام البحر.

ونشرت منة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إجعل نظامك جميلا بنفسك، ولا تنتظر من الآخرين أن يجعلوا أيامك جميلة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الجمال في أبسط معانيه" ، "قمر" ، "الحلوة" ، "مساء الجمال" ، "العسل كله".

يذكر أن، منة فضالي خاضت السباق الرمضاني 2024 بمسلسل "محارب" بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، عفاف شعيب، محمود الليثي، نرمين الفقي. ومسلسل "كوبرا" بطولة محمد إمام، مجدي كامل، أحمد خالد كزبرة، محمود عبدالمغني، وغيرهم من النجوم.

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