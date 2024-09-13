آية سماحة: كنت هاموت بجد في كواليس "عمر أفندي" بسبب أحمد حاتم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حكت الفنانة آية سماحة موقفا كادت تفقد فيه حياتها، في كواليس تصوير مسلسل "عمر أفندي" الذي عُرض مؤخرًا وحقق نجاحا كبيرا.

وقالت آية خلال استضافتها في برنامج "معكم- منى الشاذلي" المعروض على قناة ON، إن الفنان أحمد حاتم كاد أن يتسبب في وفاتها بالكواليس، وأوضحت "الصندوق اللي بدخل فيه دخلت أجرب هقف إزاي، راح مدخل السيخ وحياة ربنا، مخبطش فيا بس على غير العادة اتصرفت بسرعة بديهة واتحركت بعيد عنه".

وتابعت مع عرض المشهد الذي ظهر في الحلقات أثناء القيام بألعاب السحر "أهو المشهد ده كنت لسه هاموت قبله بخمس دقائق، وداخلة عادي، بصي وشي وهو بيقفل الباب، عايزة أقول استنى يا أحمد، وحياة ربنا كنت هاموت بجد".

وأشارت أن رد فعلها وقت تعرضها للموقف أنها فتحت باب الصندوق وصرخت في وجه أحمد حاتم، وعن رد فعله، قالت "مسك الكورتين وقالي بجد كنتي جوة يالهوي وراح ماشي".

"عمر أفندي" تأليف مصطفى حمدي، إخراج عبدالرحمن أبو غزالة، بطولة أحمد حاتم، آية سماحة، رانيا يوسف، محمد رضوان، محمد عبدالعظيم، مصطفى أبو سريع، ميران عبدالوارث.