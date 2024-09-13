شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى أبو سريع عن مقارنته مع شكرى سرحان لـ فاطمة مصطفى: عيب وحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان مصطفى أبو سريع ردود الفعل الكبيرة حول شخصية دياسطى، الذى جسدها ضمن أحداث مسلسل عمر أفندى قائلاً: "حرصت على مذاكرة الشخصية وردود الفعل عجبتنى جداً إن الدور والمسلسل عملوا حالة كبيرة ونجح بالشكل ده".

وعن الربط بين دوره فى المسلسل وشخصية البوسطجى الذى قدمها شكرى سرحان بفيلم حمل نفس الاسم: "ما شفتش الفيلم، لكن بالنسبة للى كتبوا إنى أجدت الدور فدى حاجة تسعدنى أما اللى بيقولوا ده عمل الشخصية أحسن من شكرى سرحان فده عيب وحرام وما يصحش".

وأضاف "أنا أساساً ما شفتش الفيلم وده تقصير مني، لكن في نفس الوقت أما بيبقى عندي حاجة ما بحبش أشوف حاجة مماثلة ليها".

يذكر أن مسلسل عمر أفندى عُرض فى 15 حلقة، وهو من بطولة أحمد حاتم، آية سماحة، رانيا يوسف، محمد رضوان، محمود حافظ، مصطفى أبو سريع، محمد عبدالعظيم، ميران عبد الوارث، إسماعيل فرغلي، ميمي جمال، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.

وتدور الأحداث حول أحمد حاتم الذى يعيش في الوقت الحالي ومتزوج من ميران عبد الوارث ولديه ابنة، لكن تأخذ الأحداث منحى دراميا شيقا مع عودته بالزمن إلى فترة الأربعينيات، من خلال سرداب في منزل والده، حيث يقع في حب فتاة أخرى تجسدها آية سماحة، ما يؤدي إلى تعقيدات في علاقاته العاطفية.