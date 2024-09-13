مناقشة "حرب الفراولة".. "علاقة السينما وعلم النفس" حلقة بودكاست في "ميدفست مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ضمن فعاليات النسخة السادسة من ملتقى ميدفست مصر، تم تنظيم ظهر اليوم الجمعة 13 سبتمبر، حلقة "بودكاست لايف" عن السينما وعلم النفس تتضمن مناقشة فيلم "حرب الفراولة"، وتأثيره على فهمنا لتجاوز الحزن، مع د.أحمد أبو الوفا الأخصائي النفسي.

وقال د.أحمد أبو الوفا، إن تأثير الفن عظيم للغاية وأسرع فهو ليس مقيدا فالعلم يأتي بعده. وتحدث عن فكرة الملل الذي يتعامل معها الأشخاص كشعور سوف يمر ولكنه على عكس ذلك "وحين نتحدث عن فيلم حرب الفراولة يبرز لنا كم أن الملل شعور خطير للغاية".

وأضاف أبو الوفا أن شخصية سامي العدل في فيلم حرب الفراولة كان باحثا عن السعادة طوال الوقت لأنه يشعر بالملل الوجودي مستخدم شخصية البائع المتجول وهو محمود حميدة. وفكرة الملل جعلتهم يدخلون داخل تجارب جديدة ومختلفة. فشخصية سامي العدل قرر الشعور بالملل بدلا من الشعور بالحزن على فقدان علاقة مهمة له بسبب وفاة ابنه وفي النهاية قرر البدء في علاقة جديدة حتى يتخطى الشعور بالملل.

واستطرد أن أكثر أشخاص يشعرون بالملل يكونون أكثر إبداعا، والملل قد يأتي بسبب الانتظام في الروتين أو تأثير الزمن على الأشخاص أو توقعات الناس العالية التي لا تتحقق؛ لذلك في كثير من الأحيان يكون بديلا لمشاعر أخرى.

الجدير بالذكر أن ملتقى ميدفست- مصر هو أول ملتقى سينمائي للأفلام القصيرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تأسس في عام 2017، يستكشف المهرجان التداخل بين السينما والصحة، ويستخدم الأفلام السينمائية كوسيط ووسيلة لرفع الوعي بالقضايا الصحية الهامة.

يُقام المهرجان في الفترة من 12 لـ 15 سبتمبر الجاري في الجامعة الأمريكية بوسط القاهرة في ميدان التحرير.