بحضور جميلة عوض وهنا شيحة.. 19 صورة من حفل زفاف جهاد عبدالله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشرت الفنانة جهاد عبدالله صورا جديدة من حفل زفافها الذي أقيم مطلع شهر سبتمبر الجاري في إحدى المناطق الساحلية وسط حضور عدد من نجمات الفن والأهل والأصدقاء المقربين من العروسين وذلك عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وكشفت جهاد عن كواليس الحفل إلى جانب خضوعها لجلسة تصوير رومانسية، وقامت بتوجيه الشكر والتحية لكل من حضر الحفل وساعدها في التحضيرات والكواليس وعلقت: "أنت تعلم أنك أتيت وغيرت عالمي، قصتنا الخيالية في بعض الأحيان تبدو وكأنها غير حقيقية ولا أستطيع الانتظار حتى أقضي معك بقية حياتي، شكرًا لكل واحد جعل يومنا مميزًا، نحن ممتنون حقًا للمواهب التي لا تشوبها شائبة والتي اجتمعت معًا لنقش كل تفاصيل يومنا الذي لا ينسى".

وكان من أبرز الحضور الفنانة هنا شيحة والفنانة جميلة عوض اللتان حرصتا على التقاط عدد من الصور التذكارية مع العروس.

تخرجت جهاد عبدالله من الأكاديمية البحرية، وحققت نجاحا في المجال الفني من خلال تعاونها مع عدد من الفنانين في المسلسلات والأفلام.

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