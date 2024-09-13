ذا ويكند يطرح كليبه الجديد "Dancing in the Flames"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

طرح المغني الكندي العالمي ذا ويكند أغنيته الجديدة على طريقة الفيديو كليب بعنوان "Dancing in the Flames" عبر قناته الرسمية على يوتيوب وعلى حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وتلقى نجاحًا ملحوظًا خلال الساعات القليلة الماضية.

وكشف ذا ويكند في شهر إبريل الماضي عن تبرعه بمبلغ 2 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أجل المتضررين في قطاع غزة من الشعب الفلسطيني وتوفير ما يقرب من 18 مليون رغيف خبز، وأصدرت الصفحة الرسمية لبرنامج الأغذية العالمي على تطبيق "X" بيانًا رسميًا لتبرع ذا ويكند بمبلغ 2 مليون دولار وعلقت: "سفير النوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي أبيل تسفاي خصص مليوني دولار لجهود الاستجابة الإنسانية لبرنامج الأغذية العالمي دعمه سيساعد في توفير 18 مليون رغيف خبز للعائلات في غزة".

هذه ليست المرة الأولى التي يتبرع خلالها "ذا ويكند" للشعب الفلسطيني، حيث كشف موقع "TMZ" في شهر ديسمبر من العام الماضي تبرع "ذا ويكند" بمبلغ 2.5 مليون دولار من صندوقه كسفير للنوايا الحسنة ببرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أجل المتضررين في قطاع غزة من الشعب الفلسطيني، وقالت المنظمة أن التبرع يعادل أربعة ملايين وجبة من الطرود الغذائية من شأنها إطعام أكثر من 173 ألف فلسطيني لمدة أسبوعين.





وتم تعيين "ذا ويكند" سفيرًا للنوايا الحسنة في شهر أكتوبر عام 2021، ودعم العديد من البعثات الخاصة ببرنامج الأغذية العالمي للإغاثة بتبرعات بلغت 1.8 مليون دولار حتى الآن من خلال صندوق "XO" الخاص به والتزم بتخصيص ما يعادل دولارًا لكل تذكرة حفل موسيقي الخاصة بـ جولاته الغنائية وتم بيعها إلى صندوق "XO" الإنساني.

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