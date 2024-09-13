تركي آل الشيخ يتصدر قائمة الشخصيات الأكثر تأثيرًا في الملاكمة والفنون القتالية حول العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصدر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، قائمة موقع "ESPN" الأمريكي العالمي المختص بالألعاب الرياضية كأكثر الشخصيات تأثيرًا في رياضة الملاكمة والفنون القتالية المختلطة بالشرق الأوسط وسط العديد من الفعاليات بحضور أبرز الأسماء اللامعة بهذه الرياضات.

وشملت القائمة مشاركة العديد من الشخصيات البارزة في هذا المجال من لاعبين ومسؤولين تنفيذيين، وإعلاميين، واستندت القائمة على عدة عوامل منها القدرة على التأثير عبر اتخاذ القرار، والتمويل اللازم لدعم هذه الصفقات، والقدرة على التأثير في السوق المحلي والعالمي.

وتضمنت القائمة أشهر الأسماء في عالم الملاكمة والفنون القتالية المختلطة، وجاء في المركز الخامس عشر المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "Top Rank" روبرت أروم وهي شركة ترويج ملاكمة محترفة مقرها في لاس فيجاس، وفي المركز الرابع عشر الملاكم المكسيكي أوسكار دي لا هويا، وفي المركز الثالث عشر الشقيقان جيك ولوجان بول، وفي المركز الثاني عشر رجل الأعمال الأمريكي توني خان، وفي المركز الحادي عشر رجل الأعمال السعودي راكان الحارثي عضو مجلس إدارة "شركة صلة الرياضية".

وفي المركز العاشر لاعب الملاكمة الأمريكي أل هايمون، وجاء في المركز التاسع المروج الرياضي البريطاني إدي هيرن، بينما جاء في المركز الثامن هنتر كامبل الرئيس التنفيذي للأعمال في بطولة القتال النهائي وهي منظمة لرياضة الفنون القتالية المختلطة، واحتل المركز السابع المقاتل الإيرلندي كونور ماكجريجور، وفي المركز السادس احتل النجم العالمي ذا روك، وجاء في المركز الخامس المصارع الأمريكي تربل إتش.

واحتل المركز الرابع الملاكم المكسيكي سول الفاريز، وفي المركز الثالث مدير الأعمال الأمريكي ورئيس "WWE" نيكولاس خان، وفي المركز الثاني دانا وايت رئيس "UFC"، وتصدر القائمة المستشار تركي ال الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه.

شهد "موسم الرياض" خلال الفترة الماضية العديد من الفعاليات الرياضية المميزة كان آخرها نزال بين الملاكم الأمريكي تيرينس كروفورد، والملاكم الأوزبكستاني مادريموف الذي أقيم مطلع شهر أغسطس الماضي في ملعب بنك كاليفورنيا بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية وانتهت لصالح كروفورد.

أشادت المجلة الألمانية "بوكس سبورت" بالمستشار تركي ال الشيخ والتطور الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية وبالأخص في القسم الخاص بالملاكمة والفنون القتالية المختلطة، وإقامة المئات من النزالات التي تجمع بين عدد من أبرز وألمع نجوم الملاكمة حول العالمي والتي تحظى باهتمام عالمي، ووصفته المجلة الألمانية كونه أقوى رجل في الملاكمة بالشرق الأوسط، ونجح في جعل بلاده قبلة للقتال هي الأشهر في أقل من 5 سنوات بأموال طائلة ولكن بمهارة أيضَا.

يواصل المستشار تركي آل الشيخ الترويج لنزال آخر بين الملاكم البريطاني دانيال دوبوا، والملاكم البريطاني أنتوني جوشوا والمقرر إقامته يوم 21 سبتمبر في استاد ويمبلي بلندن.

وعلى الجانب الآخر كشف تركي عن عدد من المشاريع السينمائية ما بين المصرية والسعودية من خلال دعم صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، وأكد على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة من أجل الوصول إلى العالمية.

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