شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "عيد القربان" في افتتاح نشاط جمعية الفيلم بالروسي.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

في إطار افتتاح الموسم الجديد لنشاط جمعية الفيلم بالتعاون مع المركز الثقافي الروسي بالقاهرة يعرض في الساعة السابعة مساء الغد السبت 14 سبتمبر الجاري الفيلم البولندي "عيد القربان" للمخرج جان كوماسا وتقدمه الناقدة صفاء عبدالرازق، و يدور احداث الفيلم حول مراهق يحاول التغلب علي سجله الإجرامي والعمل ككاهن في إصلاحية للأحداث ولكنه يجد نفسه ممنوعا من تحقيق حلمه بسبب سلوكياته السيئة في الماضي ولكن تتغير الأحداث عندما يتم ارساله لمدينة صغيرة للعمل كنجار، والفيلم بطولة بارتوش بيلينيا وألكسندرا كونيسينزا.

الجدير بالذكر أن هذا الفيلم مبني علي احداث واقعية في بولندا عندما رفض الشعب قبول رجل دين من خلفية إجرامية .ومن جانبه صرح مدير التصوير محمود عبدالسميع رئيس جمعية الفيلم أن التعاون بين جمعية الفيلم والبيت الروسي مستمر في ظل الدعم الادبي الذي يقدمه المركز الروسي بتقديم عرضين في الشهر لجمعية الفيلم و قدم عبد السميع الشكر لإدارة المركز على هذا التعاون المستمر.

في حين رحب مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر بهذا التعاون، مؤكدا أن جمعية الفيلم من اهم المؤسسات السينمائية في مصر و نحرص على مواصلة التعاون المشترك .