شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى أبو سريع لفاطمة مصطفى عن المال حلال أهو: الناس ما ركزتش إن العفش مسروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان مصطفى أبو سريع أثناء استضافته من برنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى كواليس جديدة بشأن مشهد المال الحلال أهو، الذى تألق به خلال موسم دراما رمضان الماضى، قائلاً أثناء تصريحات لبرنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى: "المشهد ما كانش مكتوب خالص بالشكل ده وما كنتش متوقع إنه يحقق كل ردة الفعل دى، والصراحة الأستاذ أحمد السقا ما كانش مفروض يبقى موجود فى المشهد لكنه أما لقاه حلو دخل علشان يعليه وبالفعل إداله إضافة كبيرة جداً بوجوده فيه".

وأضاف: على فكرة الناس ما ركزتش إن المال الحلال ما كانش حلال وإن إخوات العروسة أصلا سارقين العفش فهو مال حرام".

حل الفنان مصطفى أبو سريع ضيفاً على برنامج الراديو بيضحك مع الإعلامية فاطمة مصطفى أمس الخميس فى حلقة تطرق فيها كواليس دوره بمسلسل "عمر أفندى" إلى جانب تألقه الفترة الأخيرة بصورة كبيرة.

يذكر أن مسلسل عمر أفندى عُرض فى 15 حلقة، وهو من بطولة أحمد حاتم، آية سماحة، رانيا يوسف، محمد رضوان، محمود حافظ، مصطفى أبو سريع، محمد عبدالعظيم، ميران عبد الوارث، إسماعيل فرغلي، ميمي جمال، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.

وتدور الأحداث حول أحمد حاتم الذى يعيش في الوقت الحالي ومتزوج من ميران عبد الوارث ولديه ابنة، لكن تأخذ الأحداث منحى دراميا شيقا مع عودته بالزمن إلى فترة الأربعينيات، من خلال سرداب في منزل والده، حيث يقع في حب فتاة أخرى تجسدها آية سماحة، ما يؤدي إلى تعقيدات في علاقاته العاطفية.