فرانسيس فورد كوبولا يقاضي "فارايتي" بسبب فيديو السلوك الغريب في كواليس فيلمه "Megalopolis"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعلن المخرج العالمي فرانسيس فورد كوبولا عن مقاضاته لموقع "Variety" بعد نشر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع بشهر يوليو الماضي من كواليس فيلمه المرتقب "Megalopolis" الذي ظهر خلال وهو يقوم بتصرفات غريبة آثار بسببها جدلًا كبيرًا.

وكشف موقع "The Wrap" عن عدد من الملفات التي تم تقديمها إلى المحكمة العليا في كاليفورنيا يوم الأربعاء، حيث أكد محامو كوبولا أن الأمر به تشهيرًا لاسم موكلهم، وأن الموضوع تم التعامل معه بزيف أو تجاهل بدون التأكد من صحة الواقعة.

تضمن مقطع الفيديو الذي نشره موقع "فارايتي" ظهور المخرج كوبولا وهو يقوم بلمس وتقبيل إحدى الفتيات المتواجدات في موقع التصوير والتي تم استخدامها ضمن عدد من المجاميع الخاصة بأحد المشاهد في نادي ليلي، وكان كوبولا يحمل ميكروفون في يده وقال: "آسف إذا أتيت إليك وقبلتك، فقط أعلم أن هذا من أجل سعادتي فقط".

تم عرض فيلم "Megalopolis" لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77 هذا العام التي أقيمت بشهر مايو الماضي، وسط تباين في الآراء بين الجمهور والنقاد فمنهم من يراه مختلفًا عن ما قدمه كوبولا من قبل في مسيرته الإخراجية، ومنهم من أكد أن الفيلم لا يستحق كل هذه الضجة وانه لم يكن جيدًا بالقدر الكافي.

تدور أحداث فيلم "Megalopolis" في إطار من الخيال العلمي حول مهندس يعيد إعمار مدينة نيويورك وتحويلها لمدينة يوتوبيا الفاضلة بعد حادث كارثي ما، ويشارك ببطولة الفيلم عدد كبير من نجوم هوليوود وهم آدم درايفر، أودري بلازا، شيا لابوف، ناثالي إيمانويل، داستين هوفمان، جيسون شوارتزمان وتقدر ميزانيته الإنتاجية بـ 100 مليون دولار، ومن المقرر عرضه بدور العرض الأمريكي والعالمي يوم 27 سبتمبر الجاري.

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