بـ "وبقالك قلب".. أنغام تشعل مسرح عبادي الجوهر في جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وجهت النجمة أنغام الشكر والتحية لحضور حفلها الذي يقام في جدة مساء اليوم الجمعة فور صعودها على مسرح عبادي الجوهر وسط حضور جماهيري كبير بقيادة المايسترو هاني فرحات.

ظهرت أنغام بفستان أبيض أنيق خطفت به الأنظار، واختارت أغنية "وبقالك قلب" لتبدأ بها الحفل والأغنية كلمات أمير طعيمة وألحان رياض الهمشري من ألبومها "تيجي نسيب" وسط تفاعل جمهورها ومحبيها.

تصدرت النجمة أنغام قوائم المحتوى الموسيقى الأكثر رواجًا بموقع الفيديوهات "يوتيوب" بـ 3 أغاني من ألبومها "تيجي نسيب" بعد أيام من طرحه، حيث تصدرت المركز الأول وحققت أغنيتها "إنت مين" ما يزيد عن الـ 953 ألف مشاهدة عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وهي من كلمات الشاعرة هالة علي، وألحان محمود خيامي، وتوزيع طارق مدكور.

"تيجي نسيب"، وهو الألبوم رقم 29 في مسيرة المطربة أنغام، والذي يأتي بعد 5 سنوات، من طرحها ألبوم "حالة خاصة جدا"، هو أول ألبومات شركتها الخاصة، عقب نهاية عقدها مع شركة روتانا.

اقرأ أيضا:

"هل توافق دينا على خوض ابنها تجربة المساكنة؟

صبا مبارك تهدي تكريمها لنضال الشعب الفلسطيني.. انطلاق النسخة السادسة من ملتقى "ميدفست مصر"