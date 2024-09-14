أنغام لجمهور حفلها في جدة: "وجودكم هو نجاحي الحقيقي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أشعلت النجمة أنغام مسرح عبادي الجوهر الذي تحيي خلاله حفلها الغنائي مساء اليوم الجمعة في جدة وسط حضور جماهيري كبير بقيادة المايسترو هاني فرحات.

وقامت أنغام بتوجيه الشكر والتحية لجمهورها وللهيئة العامة للترفيه، وشركة بنش مارك على تنظيم الحفل، وعلقت: "وجودكم هو نجاحي الحقيقي، لأي فنان حضور حضراتكم بالنسبة له هو الحقيقة، بشكر المملكة العربية السعودية ومسرح عبادي الجوهر والهيئة العامة للترفيه برئاسة تركي آل الشيخ، وبنش مارك وده أول يوم أغني فيه أغاني ألبومي الجديد، والسعودية في قلبي وفي قلب كل زمايلي، وقبل ما انسى شكرًا للمايسترو هاني فرحات.

ظهرت أنغام بفستان أبيض أنيق خطفت به الأنظار، واختارت أغنية "وبقالك قلب" لتبدأ بها الحفل كلمات أمير طعيمة وألحان رياض الهمشري من ألبومها "تيجي نسيب" وسط تفاعل جمهورها ومحبيها.

تصدرت النجمة أنغام قوائم المحتوى الموسيقى الأكثر رواجًا بموقع الفيديوهات "يوتيوب" بـ 3 أغاني من ألبومها "تيجي نسيب" بعد أيام من طرحه، حيث تصدرت المركز الأول وحققت أغنيتها "إنت مين" ما يزيد عن الـ 953 ألف مشاهدة عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وهي من كلمات الشاعرة هالة علي، وألحان محمود خيامي، وتوزيع طارق مدكور.

"تيجي نسيب"، وهو الألبوم رقم 29 في مسيرة المطربة أنغام، والذي يأتي بعد 5 سنوات، من طرحها ألبوم "حالة خاصة جدا"، هو أول ألبومات شركتها الخاصة، عقب نهاية عقدها مع شركة روتانا.

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