أكرم حسني مفاجأة حفل أنغام في جدة وتعلق: "طلع شاعر كبير وفاكرينه بيهزر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت النجمة أنغام عن تواجد الفنان أكرم حسني ضمن جمهور حفلها في جدة الذي يقام مساء اليوم الجمعة على مسرح عبادي الجوهر تحت شعار "كامل العدد".

وقامت أنغام بتحية الفنان أكرم حسني وكشفت عن تواجده في الحفل وعلقت: "كنا فاكرينه بيهزر وطلع شاعر كبير"، وقام أكرم بالوقوف تحية لأنغام وسط تصفيق الحضور.

وكشف ألبوم أنغام "تيجي نسيب" عن تعاون أكرم حسني في تأليف أغنيتين من كلماته وهما أغنية "تيجي نسيب" ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع حسن الشافعي، والأغنية الثانية هي "خليك معاها" من ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع نادر حمدي.

تصدرت النجمة أنغام قوائم المحتوى الموسيقى الأكثر رواجًا بموقع الفيديوهات "يوتيوب" بـ 3 أغاني من ألبومها "تيجي نسيب" بعد أيام من طرحه، حيث تصدرت المركز الأول وحققت أغنيتها "إنت مين" ما يزيد عن الـ 953 ألف مشاهدة عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وهي من كلمات الشاعرة هالة علي، وألحان محمود خيامي، وتوزيع طارق مدكور.

"تيجي نسيب"، وهو الألبوم رقم 29 في مسيرة المطربة أنغام، والذي يأتي بعد 5 سنوات، من طرحها ألبوم "حالة خاصة جدا"، هو أول ألبومات شركتها الخاصة، عقب نهاية عقدها مع شركة روتانا.

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