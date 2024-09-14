حضور وتفاعل جماهيري كبير.. 15 صورة من حفل "صوت مصر" في جدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يشهد حفل النجمة أنغام بعنوان "صوت مصر" الذي يقام مساء اليوم الجمعة في جدة على مسرح عبادي الجوهر حضور وتفاعل جماهيري كبير تحت شعار "كامل العدد".

وقام الجمهور التصفيق فور صعود أنغام على مسرح الحفل، وقامت أنغام بتحية جمهورها ومحبيها وقدمت باقة من أغاني ألبومها الجديد "تيجي نسيب" وسط تفاعل الجمهور الذي بدى متأثرًا بغناء أنغام وطالبها بإعادة غناء العديد منها.

ووجهت أنغام الشكر والتحية للهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي ال الشيخ، وشركة بنش مارك على تنظيم الحفل، وعلقت: "وجودكم هو نجاحي الحقيقي، لأي فنان حضور حضراتكم بالنسبة له هو الحقيقة، بشكر المملكة العربية السعودية ومسرح عبادي الجوهر والهيئة العامة للترفيه برئاسة تركي ال الشيخ، وبنش مارك وده أول يوم أغني فيه أغاني ألبومي الجديد، والسعودية في قلبي وفي قلب كل زمايلي، وقبل ما انسى شكرًا للمايسترو هاني فرحات.

كشفت أنغام عن تواجد الفنان أكرم حسني ضمن جمهور الحفل وعلقت: كنا فاكرينه بيهزر وطلع شاعر كبير"، وقام أكرم بالوقوف تحية لأنغام، حيث تعاون أكرم حسني بأغنيتين بألبوم "تيجي نسيب" من كلماته وهما أغنية "تيجي نسيب" ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع حسن الشافعي، والأغنية الثانية هي "خليك معاها" من ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع نادر حمدي.

وتصدرت النجمة أنغام قوائم المحتوى الموسيقى الأكثر رواجًا بموقع الفيديوهات "يوتيوب" بـ 3 أغاني من ألبومها "تيجي نسيب" بعد أيام من طرحه، حيث تصدرت المركز الأول وحققت أغنيتها "إنت مين" ما يزيد عن الـ 953 ألف مشاهدة عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وهي من كلمات الشاعرة هالة علي، وألحان محمود خيامي، وتوزيع طارق مدكور.

"تيجي نسيب"، وهو الألبوم رقم 29 في مسيرة المطربة أنغام، والذي يأتي بعد 5 سنوات، من طرحها ألبوم "حالة خاصة جدا"، هو أول ألبومات شركتها الخاصة، عقب نهاية عقدها مع شركة روتانا.

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