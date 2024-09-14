جمهور حفل جدة يردد أغنية "بنعمل حاجات" .. وأنغام تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أبدعت النجمة أنغام في غناء أغاني ألبومها الجديد "تيجي نسيب" وذلك بحفلها الغنائي الساهر "صوت مصر" الذي يقام مساء اليوم الجمعة على مسرح عبادي الجوهر في جدة وسط حضور جماهيري كبير.

وقامت أنغام بترديد كلمات أغنيتها "بنعمل حاجات" مع جمهور الحفل الذي قام بغنائها وسط تفاعل كبير، لترد أنغام: "هو فيه جمهور كده!، انتوا بتحبوا اللي أنا بحبه وده نعمة كبيرة أوي".

وقامت أنغام بتوجيه الشكر والتحية للهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي ال الشيخ، وشركة بنش مارك على تنظيم الحفل فور صعودها على المسرح، وعلقت: "وجودكم هو نجاحي الحقيقي، لأي فنان حضور حضراتكم بالنسبة له هو الحقيقة، بشكر المملكة العربية السعودية ومسرح عبادي الجوهر والهيئة العامة للترفيه برئاسة تركي ال الشيخ، وبنش مارك وده أول يوم أغني فيه أغاني ألبومي الجديد، والسعودية في قلبي وفي قلب كل زمايلي، وقبل ما انسى شكرًا للمايسترو هاني فرحات.

كشفت أنغام عن تواجد الفنان أكرم حسني ضمن جمهور الحفل وعلقت: كنا فاكرينه بيهزر وطلع شاعر كبير"، وقام أكرم بالوقوف تحية لأنغام، حيث تعاون أكرم حسني بأغنيتين بألبوم "تيجي نسيب" من كلماته وهما أغنية "تيجي نسيب" ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع حسن الشافعي، والأغنية الثانية هي "خليك معاها" من ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع نادر حمدي.

تصدرت النجمة أنغام قوائم المحتوى الموسيقى الأكثر رواجًا بموقع الفيديوهات "يوتيوب" بـ 3 أغاني من ألبومها "تيجي نسيب" بعد أيام من طرحه، حيث تصدرت المركز الأول وحققت أغنيتها "إنت مين" ما يزيد عن الـ 953 ألف مشاهدة عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وهي من كلمات الشاعرة هالة علي، وألحان محمود خيامي، وتوزيع طارق مدكور.

"تيجي نسيب"، وهو الألبوم رقم 29 في مسيرة المطربة أنغام، والذي يأتي بعد 5 سنوات، من طرحها ألبوم "حالة خاصة جدا"، هو أول ألبومات شركتها الخاصة، عقب نهاية عقدها مع شركة روتانا.

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