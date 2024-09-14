هدى المفتي أنيقة ومايان السيد مع أسرتها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

منة فضالي

ظهرت الفنانة منة فضالي، بإطلالة أنيقة مستعينة خلالها بـ"مرجيحة" أمام البحر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إجعل نظامك جميلا بنفسك، ولا تنتظر من الآخرين أن يجعلوا أيامك جميلة".

مايان السيد

نشرت الفنانة مايان السيد، صورة لها مع أسرتها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "قلبي".

باسم سمرة

ظهر الفنان باسم سمرة، وهو يقرأ القرآن، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "جمعة مباركة".

هدى المفتي

ظهرت الفنانة هدى المفتي، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

أسماء جلال

استعانت الفنانة أسماء جلال، بـ"تليفون أرضي" في أحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة.

ميرنا جميل

نشرت الفنانة ميرنا جميل، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "امتلك يوم جيد".

رحاب الجمل

ظهرت الفنانة رحاب الجمل، بفستان أنيق، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، ونالت من خلاله إعجاب متابعيها.

نادين نسيب نجيم

نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم، صورة لها مع خطيبها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت خلالها وهي تحتضنه في عيد ميلاده.

ناهد السباعي

الفنانة ناهد السباعي، نشرت صورة لها مع والدتها الراحلة المنتجة ناهد فريد شوقي، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة.

داليا مصطفى

نشرت الفنانة داليا مصطفى، إطلالة صيفية لها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت خلالها أمام البحر.