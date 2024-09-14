شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يختم حفل "100 سنة غنا" بأغانى لمصر والان مع تفاصيل الخبر

أختتم النجم علي الحجار حفل 100 سنة غنا، الذي أقيم اليوم بدار الأوبرا المصرية، إحتفالا بذكري الموسيقار الكبير بليغ حمدي، بمجموعة من الأغاني لمصر، وشاركه الغناء كل الفنانين الذين شاركوا بالحفل مثل النجم محمد محيي، والفنان وائل الفشني، والفنانة إيناس عز الدين، والفنان أحمد عبد العزيز.

وكان قد بدأ حفل النجم علي الحجار 100 سنة غنا والذي أقيم اليوم بدار الأوبرا المصرية، بأغنية " مين محبش بالأغاني" وصاحب صوت الحجار إستعراض قدمه بعض الشباب الراقصين، وهذا الحفل أقيم تكريم للراحل الكبير بليغ حمدي تحت عنوان " أمل مصر" والذي يعتبر إحدى ألقاب بليغ حمدي.

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وقدم مؤخرًا النجم على الحجار واحدة من أقوى حفلاته بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته الـ32، ورفع شعار كامل العدد، وقدم باقة كبيرة من أغانيه القديمة والحديثة، الذى تفاعل معها الجمهور، ومنها مسألة مبدأ ومتمنعوش الصادقين وعم بطاطا وذئاب الجبل وفي قلب الليل وزى الهوى وعارفة.

‎وحرص النجم على الحجار على تقديم 3 أغانى صعيدية، بصحبة فرقة للمزمار، ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، وغنى فى البداية أغنية عريسنا واصل والليل وآخره، وغيرها من الأغاني.