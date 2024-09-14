شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة الـ20 من مهرجان مسرح الهواة على السامر غدا والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق فعاليات الدورة العشرين من مهرجان مسرح الهواة الذى تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، غدا الأحد على مسرح السامر "دورة الفنان الراحل زكريا الحجاوى"، وذلك برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ويقام المهرجان حتى يوم 21 من الشهر نفسه.

يشارك في المهرجان هذا العام 11 عرضا مسرحيا، ويتولى رئاسته الفنان د. هاني كمال، وتتكون لجنة التحكيم من الفنانين طارق الدسوقي د.نبيلة حسن، د .وليد الشهاوي، سامح مجاهد، ومهندس الديكور فادي فوكيه، وتكونت لجنة المشاهدة من المخرجين د.عمرو دوارة ومحمد صابر، ومهندس الديكور محمد جابر.

ويشهد هذا العام تكريم أسماء الفنانين والكتاب والقيادات الراحلين وهم: د. عايدة علام، أحمد حلاوة، أشرف عبد الغفور، علاء عبد العزيز، محمد البطاوي، محمد لبيب، محمود الجندي، وممدوح أبو يوسف.

بجانب تكريم الفنانات القديرات: سلوى عثمان، عايدة فهمي، ماجدة منير، نهاد أبو العينين، والناقدة القديرة منحة البطراوي، ومن الفنانين: أحمد إسماعيل، خالد الذهبي، سعيد صديق، عادل عبده، ياسر علي ماهر، والمخرجين جمال قاسم ومجدي مجاهد.

مهرجان مسرح الهواة أحد أهم المهرجانات المسرحية التي تحرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على إقامته سنويا، منذ انطلاق الدورة الأولى عام 1996، ويستهدف تقديم العروض المسرحية المتميزة لفرق الهواة التي تقدمها فرق الجمعيات الثقافية خلال عام، بهدف تشجيع المبدعين في مجال العمل المسرحي على التنافس الخلاق، وتطوير مستقبل المسرح بمختلف أقاليم مصر.