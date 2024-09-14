شكرا لقرائتكم خبر عن العرض المسرحى "نون الفجوة" من السودان يعرض بالإسكندرية نهاية سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

يشارك العرض المسرحي السوداني نون الفجوة بالدورة الرابعة عشر من مهرجان الإسكندرية المسرحى الدولى "مسرح بلا إنتاج"، والذى من المقرر إقامته فى الفترة من 20 حتى 26 سبتمبر، على مسرح قصر ثقافة الأنفوشى بالإسكندرية.

وتدور أحداث العرض حول أربع نساء في مكان ما في زمان ما يتداعى كل منهن بشكل آخر، عرافة تتنبأ بما يحدث للمرأة بعين خاصة تتحاور مع خبيرة المكياج التى تعمل على التجميل وازالة القبح الخارجي لينعكس للداخل بينما تري الفتاة القاصر ان العار الكبير هو تزويجها في عمر لايتقبل التجربة القاسية فتنجو بنفسها لشارع ارحم ونفق يحميها شر المجتمع، المغنية هي صوت النساء وايقاعهن، اذ تعمل علي ربط المسرحية بالموسيقي والغناء والعزف علي الطار الايقاعي لخلق هذا النوع من الايقاع العام للمسرحية.

‎وكانت قد أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحى الدولى (مسرح بلا إنتاج)، برئاسة الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان أحمد سمير مدير المهرجان، عن إطلاق اسم الفنان الكبير أحمد السقا علي الدورة الرابعة عشرة من المهرجان، وتحتضن مدينة الإسكندرية فعاليات هذه الدورة في الفترة من 20 إلى 26 سبتمبر الجاري، تحت رعاية وزارة الثقافة والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتأسس المهرجان عام 2008 علي يد الدكتور جمال ياقوت الرئيس الشرفي للمهرجان.