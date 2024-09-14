شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ناهد رشدى.. رحلت فى نفس يوم ميلادها 14 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

رحلت الفنانة الكبيرة ناهد رشدى عن عالمنا منذ قليل، والمفارقة أن رحيلها هو نفس يوم ميلادها، حيث ولدت في 14 سبتمبر، ورحلت عن دنيانا فى 14 سبتمبر أيضا.

وتقام الجنازة عصر اليوم السبت من مسجد الكواكبي بمنطقة العجوزة.

يشار إلى أن الفنانة الكبيرة ناهد رشدي تخرجت من قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1982، وعرفها الجمهور من خلال تواجدها المكثف في المسلسلات التليفزيونية، وخاصة في فترة تسعينيات القرن العشرين، ومن أشهر المسلسلات التي شاركت به خلال هذه الفترة، مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى" مع نورالشريف، ومسلسل أرابيسك، ومسلسل هوانم جاردن سيتي، ومسلسل الزيني بركات.