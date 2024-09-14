شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ناهد رشدى.. أخفت مرضها وزوجها تفرغ لها عامين بسبب أزمتها الصحية والان مع تفاصيل الخبر

رحلت منذ ساعات الفنانة ناهد رشدي، والتي كانت فتحت قلبها للحديث عن مرضها وجلوسها في المنزل في تصريحات تلفزيونية قبل وفاتها، حيث قالت أنها لا تحب أن تعلن عن المرض الذي تعاني منه، لانها لا تريد أن يشمت فيها أحد، مؤكدة أن المرض كشف لها عن حاقدين وكارهين وأشخاص أرادوا أن "تتهد وبيتها يتخرب" على حد قولها.

وأشارت ناهد رشدي أن هناك بعض الاشخاص استكتروا عليها أن يتفرغ زوجها لرعايتها في فترة مرضها لمدة عامين.

وكان فزع الوسط الفني والجمهور المصري والعربي على خبر صادم، وهو وفاة الفنانة الكبيرة ناهد رشدي، بعد صراع مع المرض وفي يوم عيد ميلادها 14 سبتمبر، حسبما أكدت الفنانة وفاء صادق في نعيها للراحلة على حسابها بموقع فيس بوك.

وأطلق الجمهور اسم "سنية" بنت المعلم عبد الغفور البرعي، عليها وذلك بسبب ارتباطهم الشديد بشخصية سنية التي قدمتها في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي مع الراحل نور الشريف وعبلة كامل.

لعبت الراحلة ناهد رشدي العديد من الأدوار حيث شاركت فيما يقارب ال ٢٠٠ عمل، وقدمت شخصية والدة ام الشهيد احمد المنسي في مسلسل الاختيار عام ٢٠٢٠، وشاركت كبار النجوم في مسلسلات ارابيسك وساكن قصادي وهوانم جاردن سيتني وتمضي الايام وواحة الغروب وغيرها من الاعمال المتميزة.



ويبقي فرحها فرح سنية بنت المعلم عبد الغفور البرعي في مسلسل لن اعيش في جلباب ابي هو المشهد الابرز في مسيرتها وكانت الفنانة الكبيرة ناهد رشدي قبل وفاتها تحدثت عن ذكريات مشوارها الفني وأبرز المحطات المهنية في مسيرتها، وتحديدًا بالوقوف عند مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" الذي يعد من كلاسيكيات الدراما المصرية، وشاركت ناهد في بطولته مع النجم الراحل نور الشريف وعبلة كامل ومحمد رياض، وتم عرضه سنة 1996 واستمر نجاحه حتى يومنا، حيث جسدت ناهد رشدى دور سنية الابنة الأكبر للحاج عبد الغفور البرعي، وحكت الفنانة الكبيرة الراحلة كواليس العمل.



وقالت الراحلة، كنت حاسة انى كبيرة على دور سنية، لأن أنا وعبلة كامل سننا قريب من بعض مش بعيد، غير أن اتقال إنى بعيد فى المشاهد كتير فاشتغلت فى الأول ومكنتش مقتنعة.



وأضافت ناهد رشدى قبل رحيلها خلال لقائها فى برنامج "صاحبة السعادة" للإعلامية اسعاد يونس، المذاع على قناة DMC، مكنتش مقتنعة فى الأول وأنا عاملة سنية بالضفاير، ولكن بعد كده حسيت انى هاندم لو كنت هاعتذر عن الدور ده، وبجد عيشنا كأننا أسرة بجد مش مجرد تمثيل، وعبلة كامل فعلا حسينا انها كانت أمنا.



مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى" من بطولة الفنان الراحل نور الشريف والفنانة الكبيرة عبلة كامل، ومحمد رياض، وحنان ترك، ومنال سلامة، ووفاء صادق، وناهد رشدى، وتدور أحداثه حول قصة الصعود من القاع إلى القمة، فيبدأ عبد الغفور البرعى "نور الشريف" حياته من وكالة الحاج إبراهيم سردينه "عبد الرحمن أبو زهرة" أحد كبار التجار بوكالة البلح، ويتمكن باجتهاده وأمانته من الفوز بثقة الحاج سردينة، ولكنه فى الوقت نفسه أثار ضده أحقاد مرسى "خليل مرسى" كبير العمال الذى سعى لإفساد العلاقة بين عبد الغفور، ومحفوظ "مصطفى متولى" الابن الوحيد للحاج سردينة الذى تعمد إذلاله وإهانته.

ويعجب عبد الغفور بفاطمة عبلة كامل بائعة الكشري، التى تبادله الإعجاب وتحاول مساعدته فى مشواره الصعب، وبالتدريج يتمكن عبد الغفور من الاستقلال عن الحاج سردينة وإدارة عمل خاص به، ويتخذ من سيد مخلص البحيرى الأخ الوحيد لفاطمة وفهيم أفندى مساعدين له، ويتزوج من فاطمة وينجب ولده عبد الوهاب "محمد رياض"، وأربع فتيات سنية، وبهيرة، ونفيسة، ونظيرة، ومن المقرر ان يشيع جثمان الراحلة اليوم السبت من مسجد الكواكبي بالعجوزة عصرا.