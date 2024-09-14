شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى يختار كازخستان ضيف شرف الدورة 17 والان مع تفاصيل الخبر

اختارت إدارة مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية الذى يرأسه الفنان انتصار عبد الفتاح، ومديره التنفيذى سهام إسماعيل، دولة كازخستان لتكون ضيف شرف الدورة السابعة عشر وتقام تحت شعار (رسالة سلام الى العالم)، فى الفترة من 20 حتى 26 سبتمبر، ويشارك بتلك الدورة عدة بلدان الجزائر والمغرب واليونان وباكستان وتونس ورومانيا وكازاخستان، وجيبوتي وأندونسيا ومصر، بالإضافة إلى مشاركة خاصة لفرق سورية مقيمة فى مصر.

ويقام مهرجان سماع للإنشاد والموسيقى الروحية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولى، وبدعم د. أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة وقطاعاتها المختلفة متمثلة في قطاع العلاقات الثقافية الخارجية ، وصندوق التنمية الثقافية ، والمجلس الأعلى للثقافة، بالتعاون مع وزارة السياحة والأثار متمثلة في هيئة التنشيط السياحى ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب.

ويكرم المهرجان عددا من الفنانين حول العالم وهم الفنانة الكبيرة فيوليتا بارا "تشيلى"، وهى كاتبة أغانى وملحنة ومغنية وفولكورية وعالمة موسيقى "اثنوغرافية"، والمايسترو الإيطالي ريكاردو موتي "ايطاليا"، والشاعر الزاهد والمتصوف الحاج سعيد جرابي "الجزائر"، والمهندس الاستشاري محمد ابو سعده رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري "مصر"، والشاعر والمفكر الكبير حسام نصار وكيل وزارة الثقافة للعلاقات الثقافية الخارجية سابقا "مصر"، بالإضافة لتكريم خاص للفنان أسامة جميل نظرا لعطائه واخلاصه في العمل كمساعد في المهرجان.