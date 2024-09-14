شكرا لقرائتكم خبر عن العرض المسرحى المطبخ يشارك فى مهرجان الإسكندرية المسرحى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

يشارك العرض المصرى المطبخ بالدورة 14 من مهرجان الإسكندرية المسرحى الدولى "مسرح بلا إنتاج" دورة النجم أحمد السقا، والذى من المقرر إقامته فى الفترة من 20 حتى 26 سبتمبر، ويرأسه شرفياً الدكتور جمال ياقوت، ويديره الفنان أحمد سمير، وبرئاسة الفنان إبراهيم الفرن.

يتناول العرض المسرحي المطبخ مأساة زوجة عربية فقدت الشغف وتعاني من التعاسة في حياتها الزوجية، حتى أنها لم تعد تبالي بشيء أو تكترث لما تخبئه الأيام، حياتها مملة رتيبة، جرعة من التكرار بنفس التفاصيل اليومية.

يذكر أن العرض المسرحي "المطبخ" كان قد حصد 5 جوائز بالمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الخامسة عشر، وهي جائزة أفضل عرض ثاني، جائزة أفضل مخرج صاعد، جائزة أفضل ممثلة صاعدة، جائزة أفضل مؤلف، جائزة أفضل إضاءة.

و"المطبخ" بطولة محمد الدمراوي، ليلى مجدي، دعاء الزيادي، أحمد عادل ، تأليف موسيقى معتز الأدهم، إضاءة أبو بكر الشريف، مساعد مخرج علي الدالي، ديكور سلمى أبو الفضل، تأليف وإخراج محمد عادل.