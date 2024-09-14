شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأوبرا المصرية تحيى ذكرى بليغ حمدى الخميس والان مع تفاصيل الخبر

تحيى دار الأوبرا المصرية ذكرى الموسيقار الراحل بليغ حمدى، وذلك خلال حفل غنائى تقدمه الفرقة القومية العربية للموسيقى على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يوم الخميس المقبل فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ويشارك بالحفل مجموعة من فنانى الفرقة وهم الفنان أحمد سعيد، الفنان أشرف وليد، الفنان أحمد عصام، الفنان محمد طارق، وبقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى.

وكانت قد عرضت دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع المركز القومى للسينما، مساء يوم الخميس الماضي على المسرح الصغير، فيلم تسجيلى عن الموسيقار الراحل بليغ حمدى، والذى حمل عنوان "بليغ عاشق النغم"، من إخراج حسين بكر وفكرة و سيناريو فايزة هنداوى، والذى تناول مشوار ومسيرة بليغ حمدى الفنية، والتى تركت بصمة وتاريخ فنى غير من ملامح الأغنية المصرية.

وتناول الفيلم الذى شارك به كل من الفنان على الحجار والفنانة عفاف راضى، وهم من أهم المواهب الفنية التى نجح الموسيقار الراحل فى اكتشافهم ومنحهم الفرصة للظهور لأول مرة، نشأة بليغ حمدي الفنية وكيف كانت لها تأثير كبير على عبقريته الموسيقية، التى تركت أرث كبير من الأغانى المصرية، التى لازالت باقية حتى الآن.