شكرا لقرائتكم خبر عن وداعا ناهد رشدى.. رحلت سنية بنت المعلم عبد الغفور البرعى (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غيب الموت الفنانة الكبيرة ناهد رشدي، بعد صراع مع المرض وفي يوم عيد ميلادها 14 سبتمبر، حسبما أكدت الفنانة وفاء صادق في نعيها للراحلة على حسابها بموقع فيس بوك.



ناهد رشدى

وأطلق الجمهور اسم "سنية" بنت المعلم عبد الغفور البرعي عليها، وذلك بسبب ارتباطهم الشديد بشخصية سنية التي قدمتها في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي مع الراحل نور الشريف وعبلة كامل.

لعبت الراحلة ناهد رشدي العديد من الأدوار حيث شاركت فيما يقارب الـ 200 عمل، وقدمت شخصية والدة أم الشهيد أحمد المنسي في مسلسل الاختيار عام 2020، وشاركت كبار النجوم في مسلسلات أرابيسك وساكن قصادي وهوانم جاردن سيتني وتمضي الأيام وواحة الغروب وغيرها من الأعمال المتميزة.