شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء.. حفل غنائي للمطربة سوزان مختار ببيت السحيمي الأثري بشارع المعز والان مع تفاصيل الخبر

تشدو المطربة سوزان مختار وسط الآثار المصرية بشارع المعز ببيت السحيمي من خلال حفل غنائي يوم الثلاثاء 24 سبتمبر الساعة الثامنة مساء، والحفل يقدم في إطار الحفلات التي يقدمها صندوق التنمية الثقافية بمراكز الإبداع المختلفة بجمهورية مصر العربية، والحفل يقدم بمشاركة الفرقة الموسيقية الخاصة بالفنانة سوزان مختار، وستقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغاني مطربي الزمن الجميل، ومنهم علي سبيل المثال: نجاة ووردة وشادية وام كلثوم و محمد عبد المطلب وعبد الوهاب وعبد الحليم وآخرين ، كما ستقدم عدد من أغانيها الخاصة التي قدمتها خلال الفترة الماضية .



حفل المطربة سوزان مختار

سوزان مختار كرمت مؤخرا بمهرجان أوسكار إيجيبت السينمائى للشباب برئاسة الفنان عادل عمار بمركز التعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة، وأهدت للمهرجان ثلاث أغانى قدمتها كفقرة فنية خلال الاحتفالية التي كُرم فيها عدد من نجوم وصانعى السينما من أجيال مختلفة.

المطربة سوزان مختار شاركت من قبل في حفلات ليالي التليفزيون عام 2008، ومهرجان مونديال فستيفال هولندا 2008، ومهرجان موازين بالمغرب عام 2010، والعيد الوطني للإمارات عام 2011، واليوم الوطني بدولة الكويت عام 2016 ، كما شاركت في ثلاثة أعمال مسرحية بالثقافة الجماهيرية هي : (غنوة الليل والسكين، مأساة جيفارا، أدهم الشرقاوي)، ولها ثلاثة كليبات هي "من الآخر كده، فاتك تشوف، والأغنية الوطنية " تعيشي يا مصر".