آية ناصر تستعد لأعمال جديدة مع عدد من نجوم الغناء في الوطن العربي

تستعد الشاعرة آية ناصر لأعمال جديدة مع عدد من نجوم الغناء في لبنان والعالم العربي، حيث كتبت أكثر من أغنية لاقت رواجاً مقبولاً عند المتابعين، كما ستقدم أعمالاً تجد طريقها إلى قلوب الجمهور.وكانت آية كتبت للفنان علاء زلزلي أغنية "انتوا اللي لازم تموتوا" كصرخة غضب اثر انفجار مرفأ بيروت، كما كتبت للفنان حسان هاشم أغنية "قلبك مرة دق لي"، والفنان أيمن أمين باغنية "مين اللي قالك"، والفنان إيهاب أكرم اغنية "يا وجع"، وأغنية "سيدة كل الحروف" للفنان رضا رشعيني، وأغنية "مغربنا انتصر" للفنان محمد عباس.

وخصت الشاعرة آية ناصر الفنان شربل حنا بأغنية "دوق الورد" التي أطلقها أخيراً. ولاقت صدى كبيراً جداً عند المتابعين سواء في الإذاعات أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لما في صوته من إحساس ورهافة تمكن من خلالهما إيصال الأغنية إلى أكبر قدر من الناس.

ويذكر أن لدى آية ناصر أكثر من خمسين أغنية، بينها أغنية بعنوان "كونوا بشر" ستكون مفاجأة الموسم حين ستطرح قريباً، ولا يزال المزيد قيد التحضير بانتظار أن يطرح بأصوات فنية جميلة.

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