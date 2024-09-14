هكذا سيحتفل الأمير هاري بعيد ميلاده الـ40.. وهل من مصالحة مع العائلة الملكية؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد الحديث عن حصوله على هدية ثمينة من الملكة الراحلة إليزابيث، يبدو ان الأمير البريطاني هاري سيحتفل بطريقة بسيطة بعيد ميلاده الأربعين هذا الأسبوع، وسيقتصر الاحتفال على زوجته ميغان ماركل وطفليه الصغيرين.

وسيبلغ دوق ساسكس الأحد، 40 عاماً، وأكدت صحيفة “إندبندنت” البريطانية أن الأمير المعروف بحبه للحفلات، سيحتفل بهذه المناسبة بعيداً عن الضوضاء، والاحتفال الوحيد المخطط له هو رحلة نهاية الأسبوع في الجبال محاطاً بأقرب أصدقائه.

وتؤكد بولين ماكلاران، أستاذة في جامعة “رويال هولواي”، أن الأمير هاري “مستمر في العزلة وأن أي محاولة للعودة إلى النظام الملكي تبدو غير واقعية”.

في حيت يقول المعلق الملكي ريتشارد فيتز وليامز أن “الثقة قد تلاشت”، ما يجعل أي مصالحة عائلية صعبة بعد تخليه وزوجته ميغان عن مهامهما الملكية في عام 2020.

ومع دخوله عقده الخامس، يقضي هاري وقته بين مؤسسة Archewell Foundation التابعة له ولميغان، ومؤسساته الخيرية، وطفليه الأمير آرتشي، البالغ من العمر خمس سنوات، والأميرة ليليبت (3 سنوات).