غادة عبد الرازق قد تخرج من سباق دراما رمضان.. ما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم إعلان الفنانة غادة عبد الرازق عن نيتها إعادة تقديم فيلم “شباب امرأة” في عمل درامي، ويقوم الكاتب محمد سليمان عبد الملك على وضع الخطوط العريضة للعمل، إلا أن الشركة المنتجة أثارت الجدل حول عرض المسلسل في رمضان المقبل وتأجيله لعام 2026.

وأكد مصدر من داخل الشركة المنتجة أن الشركة تدرس حالياً تأجيل عرض المسلسل إلى رمضان 2026 وذلك لأن المسلسل يحتاج إلى تحضيرات كثيرة قد لا يتسع الوقت لها، لأن الشركة تريد أن يخرج العمل بشكل يليق بمكانة الفيلم الذي يعد واحداً من أهم مئة فيلم في السينما المصرية.

يُذكر أن غادة عبد الرازق شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “صيد العقارب”، تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن، وشارك في العمل محمد علاء، رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، ميار الغيطي، أحمد ماجد، عفاف رشاد، وحقق نسبة مشاهدة كبيرة وقت عرضه.

وكانت غادة قد عُرض لها في السينما فيلم “تاني تاني”، تأليف محمد نبوي وإخراج شريف إسماعيل، وشارك في العمل أحمد آدم، بيومي فؤاد، ثراء جبيل، محمود حافظ، أمير صلاح، إبرام سمير، دنيا ماهر، سليمان عيد.