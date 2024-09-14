أنغام تتألق في حفلها بجدة.. قدّمت أغنيات ألبومها الجديد للمرة الأولى على المسرح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيت النجمة المصرية أنغام، حفلاً كبيراً بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا، وظهرت أنغام بإطلالتين استطاعت أن تخطف بهما الأنظار على خشبة المسرح.

وقدمت أنغام خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيها الجديدة التي أطلقتها مؤخرًا والقديمة التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها، ومن بينها: “هو أنت مين”، “تيجي نسيب”، “كان بريء”، وغيرها.

وأعربت أنغام خلال الحفل عن تقديرها العميق لجمهور جدة، مؤكدة أن حضور الجمهور يعتبر بمثابة نجاحها الحقيقي.

قالت أنغام للجمهور: “مساء الخير، عايزه أقولكم من قلبي إن الحقيقة هي حضوركم ووجودكم، ده نجاحي الحقيقي، حضور حضراتكم النهارده هو الحقيقة، بشكركم وبشكر السعودية وبشكر المستشار تركي آل الشيخ”.

أضافت أن هذا الحفل كان مميزًا لكونه أول مرة تقدم فيها أغاني من ألبومها الجديد على المسرح، ما زاد من فرحتها وتأكيدها على المكانة الخاصة التي يحظى بها جمهور المملكة في قلبها وقلب زملائها من الفنانين.

أشادت أنغام بالفنان أكرم حسني، خلال حضوره بالحفل، بعد تعاونه معها من خلال أغنية “تيجي نسيب”، و”خليك معايا”، التي طرحتها مؤخرًا ضمن ألبوم “تيجي نسيب”، كما أشارت إلى أنه شاعر عظيم.

قالت: “أكرم حسني طلع شاعر كبير وإحنا منعرفش، فكرناه بيهزر بس، وهغني دلوقتي أغنية “أسكت”.

وأعقب الحفل إشادة واسعة من الحاضرين الذين عبروا عن إعجابهم الكبير بأداء أنغام الرائع وباختياراتها الموسيقية المميزة.

يُذكر أن حفل جدة جاء ضمن سلسلة من الحفلات الناجحة التي قدمتها أنغام في المملكة، خلال الفترة الماضية.

يذكر أن أنغام طرحت مؤخرًا ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان “تيجي نسيب”، ويتكون من 12 أغنية، وتعاونت في ألبومها الجديد مع كبار صناع الأغنية بالعالم العربي من شعراء وموزعين أبرزهم أمير طعيمة ونادر عبد الله وإيهاب عبد الواحد وحسن الشافعي، بالإضافة إلى ألحان وتوزيعات لتامر عاشور وطارق مدكور ونادر حمدي.