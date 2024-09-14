مي عمر تسابق الوقت بـ”عش عش”.. هل تلحق بموسم رمضان؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بالرغم من مرور مسلسل “إش إش” للفنانة مي عمر والذي يخرجه زوجها المخرج محمد سامي لتوقف التصوير مرات عدة خلال الشهرين الماضيين إلا أن جزءًا كبيرًا من مشاهد العمل قد انتهى تصويره بالفعل.

وأفاد مصدر خاص أن محمد سامي اتفق مع مي عمر على تكثيف ساعات التصوير والدخول في سباق مع الزمن للانتهاء من تصوير المسلسل بشكل كامل قبل نهاية العام الجاري حتى يتسنى له عمل المونتاج في وقت مريح ليكون العمل جاهزاً للعرض قبل دخول شهر رمضان بوقت كافٍ، ولتتمكن الشركة المنتجة من تسويق المسلسل لأكبر عدد من القنوات الفضائية.

وكان محمد سامي قد فعل نفس الأمر العام الماضي في مسلسل “نعمة الأفوكاتو” حيث انتهى من تصويره وأعمال المونتاج قبل رمضان بعدة أشهر، وهو الأمر الذي جعل المسلسل من أهم أعمال رمضان وحقق نجاحاً ونسبة مشاهدة كبيرين.

مسلسل “إش إش” يشارك في بطولته بجانب مي عمر، كل من: ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين تأليف مهاب طارق ومحمد سامي وإخراج محمد سامي.