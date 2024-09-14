لهذا السبب.. حسن دنيا يكشف عدم تقاضيه أجرا على أغنية "هودعك" لـ محمد فؤاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قال الملحن الكبير حسن دنيا، خلال استضافته ببرنامج بالخط العريض على شاشة الحياة مع الإعلامية إيمان أبوطالب، إنه بدأ التلحين بالصدفة أثناء الدراسة وكان يهوى الغناء قبل احتراف التلحين.

وعن كواليس أعماله الفنية التي حققت نجاحا كبيرا، قال دنيا: "لم أتقاض أجرا في أغنية (هودعك) لمحمد فؤاد، ومكنتش (معمولة) في البداية لمحمد فؤاد ولكن لمطرب آخر من جيل التسعينات".

وكشف "دنيا" في الحلقة أيضا ولأول مرة، كلمات وألحان أغنيته الجديدة مع ماجدة الرومي، التي من المقرر أن يتم طرحها خلال الفترة المقبلة.

وتحدث الملحن الكبير عن أزمته مع بعض مطربي المهرجانات، بعد أزمة سرقة بعض ألحانه، ولجوءه إلى نقابة الممثلين ضد المغني "مسلم".

وقال "دنيا" في حلقته مع إيمان أبوطالب: "أنا ساعات ببكي من الظلم اللي بيقع عليا.. فيه ناس كانوا بيقعدوا في المكتب أكتر من بيوتهم ومبيردوش عليا".

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة كل يوم جمعة في الساعة الثامنة مساءا وهو من تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.

