الملحن حسن دنيا يهاجم عمرو مصطفى ويوجه رسالة له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

انتقد الملحن الكبير حسن دنيا، الأزمات الأخيرة التي يفتعلها الملحن عمرو مصطفى، موجها رسالة له.

وقال دنيا، في حواره مع الإعلامية إيمان أبوطالب على شاشة تليفزيون الحياة، بعد التراشق الذي وقع بين عمرو مصطفى والملحن عزيز الشافعي والشاعر تامر حسين: "عيب مينفعش اللي بيحصل ده".

وعن نجاح عمرو مصطفى في التلحين أم الغناء، قال دنيا: "الملحن اللي صوته حلو المطربين مش بيحبوا ياخدوا منه أغاني".

كما كشف في الحلقة أيضا ولأول مرة كلمات وألحان أغنيته الجديدة مع ماجدة الرومي، التي من المقرر أن يتم طرحها خلال الفترة المقبلة.

وتحدث الملحن الكبير عن أزمته مع بعض مطربي المهرجانات، بعد أزمة سرقة بعض ألحانه، ولجوءه إلى النقابة ضد المغني "مسلم".

وقال "دنيا" في حلقته مع إيمان أبوطالب: "أنا ساعات ببكي من الظلم اللي بيقع عليا.. فيه ناس كانوا بيقعدوا في المكتب أكتر من بيوتهم ومبيردوش عليا".

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة كل يوم جمعة في الساعة الثامنة مساءا تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.